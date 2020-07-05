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Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко знову в запасі попри переможний гол у матчі з Челсі

15:20 - Читать на русском
Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко знову в запасі попри переможний гол у матчі з Челсі
Ньюкасл – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу 5 липня 2020 / Getty Images

Ньюкасл приймає Вест Хем у 33-му турі АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

17’ Мігель Альмірон
67’ Джонджо Шелві
 
Майкл Антоніо 4’
Томаш Соучек 66’
4’ Майкл Антоніо
17’ Мігель Альмірон
66’ Томаш Соучек
67’ Джонджо Шелві

Матч Ньюкасл – Вест Хем стартує о 16:15 за київським часом. Офіційна пряма трансляція поєдинку на території України не запланована. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри 33-го туру АПЛ.

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Кілька днів тому Вест Хем здобув важливу перемогу над Челсі, перервавши триматчеву програшну серію. Переможний гол на 89-й хвилині забив Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну наприкінці гри. Втім, Девіду Мойєсу цього виявилося замало – українець знову розпочав у запасі.

"Молоти" після 32-х турів посідають 16 позицію з 3-очковим відривом від зони вильоту. Ньюкасл набрав 42 бали – це поточне 12 місце без особливих шансів як на єврокубки, так і на боротьбу за виживання. До слова, у першому колі "сороки" обіграли Вест Хем на виїзді з рахунком 3:2, а Ярмоленко відіграв лише перший тайм.

Ньюкасл:

Вест Хем:

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Теги
Англія Українці за кордоном Ньюкасл Ньюкасл Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем АПЛ Ньюкасл - Вест Хем
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