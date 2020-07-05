Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко знову в запасі попри переможний гол у матчі з Челсі

Ньюкасл приймає Вест Хем у 33-му турі АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ньюкасл – Вест Хем стартує о 16:15 за київським часом. Офіційна пряма трансляція поєдинку на території України не запланована. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри 33-го туру АПЛ.

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Кілька днів тому Вест Хем здобув важливу перемогу над Челсі, перервавши триматчеву програшну серію. Переможний гол на 89-й хвилині забив Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну наприкінці гри. Втім, Девіду Мойєсу цього виявилося замало – українець знову розпочав у запасі.

"Молоти" після 32-х турів посідають 16 позицію з 3-очковим відривом від зони вильоту. Ньюкасл набрав 42 бали – це поточне 12 місце без особливих шансів як на єврокубки, так і на боротьбу за виживання. До слова, у першому колі "сороки" обіграли Вест Хем на виїзді з рахунком 3:2, а Ярмоленко відіграв лише перший тайм.

Ньюкасл:

TEAM-NEWS



Two changes from our midweek win at Bournemouth as Isaac Hayden and Miguel Almirón come in for Nabil Bentaleb and Sean Longstaff.



HWTL! ️️



SUBS: K. Darlow, F. Schär, A. Carroll, M. Ritchie, D. Yedlin, V. Lazaro, D. Rose, N. Bentaleb, M. Longstaff. pic.twitter.com/B3YJOgmIB6 — Newcastle United FC (@NUFC) July 5, 2020

Вест Хем: