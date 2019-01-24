Ньюкасл узгодив перехід Джордана Лукаку

Оборонець римського Лаціо Джордан Лукаку незабаром приєднається до англійського Ньюкасла.

"Сороки" домовилися про піврічну оренду гравця збірної Бельгії, повідомляє Sky Sports.

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Лукаку-молодший, який є рідним братом форварда Манчестер Юнайтед Ромелу, стане першим новачком Ньюкасла в зимове трансферне вікно. Лівий захисник не потрапив до остаточної заявки бельгійської національної команди на ЧС-2018, а через проблеми з коліном провів цього сезону в складі Лаціо лише 7 матчів у Серії А.

На Сент-Джеймс Парк Джордан Лукаку може відразу стати основним гравцем, оскільки в останніх матчах місце на лівому фланзі оборони змушений був займати номінальний лівий хавбек Метью Рітчі.

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