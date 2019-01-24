toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Ньюкасл узгодив перехід Джордана Лукаку

18:08 188 Читать на русском
Ньюкасл узгодив перехід Джордана Лукаку
Джордан Лукаку / La Meuse

Оборонець римського Лаціо Джордан Лукаку незабаром приєднається до англійського Ньюкасла.

"Сороки" домовилися про піврічну оренду гравця збірної Бельгії, повідомляє Sky Sports.

Бенітес отримав право покинути Ньюкасл

Лукаку-молодший, який є рідним братом форварда Манчестер Юнайтед Ромелу, стане першим новачком Ньюкасла в зимове трансферне вікно. Лівий захисник не потрапив до остаточної заявки бельгійської національної команди на ЧС-2018, а через проблеми з коліном провів цього сезону в складі Лаціо лише 7 матчів у Серії А.

На Сент-Джеймс Парк Джордан Лукаку може відразу стати основним гравцем, оскільки в останніх матчах місце на лівому фланзі оборони змушений був займати номінальний лівий хавбек Метью Рітчі.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Джордан Лукаку Джордан Лукаку Ньюкасл Ньюкасл Лаціо Лаціо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
2
хв
Еспаньйол
20:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук