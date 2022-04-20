У перенесеному поєдинку 30-го туру "сороки" були сильнішими за "орлів". Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Сусіди по турнірній таблиці – Ньюкалс та Крістал Пелас – зійшлись на Сент-Джеймс Парку. Розвідка, кволі спроби загострити – перший небезпечний удар стався лише в середині тайму. Але який!

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Альмірон створив справжнє божевілля: отримавши пас з середини поля на правому фланзі, він пройшов від центра до штрафного майданчика, відтер захисника, увірвався у воротарський і під опікою двох оборонців з гострого кута прошив голкіпера. Диво-гол!

За 5 хвилин парагваєць ледь не подвоїв, пробиваючи з лінії штрафного по центру – кіпер у падінні упіймав сферу. Перед самою перервою Едуар ледь не зрівняв: захисники помилились з передачею, Одсон перехопив сферу і пробив. Однак постріл виявився занадто слабким і Дубравка встиг зреагувати на удар.

Після відпочинку Крістал Пелас активізувався, однак якихось успіхів в атаці досягти не зміг. Серед реальних небезпечних моментів можна згадати лише два постріли Захи – на еваторі другого тайму та у доданий час – обидва повз стійку.

Перемога принесла Ньюкаслу 40 очок та одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Крістал Пелас з 37-ма пунктами опустився на чотирнадцяте місце.

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