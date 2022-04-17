Ньюкасл у рідних стінах приймав Лестер. Особливого турнірного значення зустріч не мала, адже "лисиці" відставали від зони єврокубків на 11 очок, а "сороки" мали 10-очковий відрив від трійки аутсайдерів. Вилетіти або потрапити в Лігу конференцій за таких умов практично нереально.

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Ньюкасл виглядав гостріше й активніше, але рахунок на 19-й хвилині відкрив Лестер – це Лукман розстріляв ворота після передачі п'яткою від Переса. Господарі досить швидко відігрались внаслідок подачі з кутового та відскоку. Гімараєш у боротьбі зі Шмейхелем зумів проштовхнути м'яч у сітку – 1:1! Саме з цими цифрами на табло команди й відправились відпочивати.

Другий тайм виявився менш динамічним, а цікавих моментів у ньому практично не було. Здавалося, що все завершиться нічиєю, однак на 5-й компенсованій хвилині Віллок увірвався в штрафний і виконав подачу на Гімараєша, а той замкнув – 2:1! Це був переможний гол.

Таким чином, Ньюкасл набрав 37 очок, піднявшись на чотирнадцяту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Лестер з 40 заліковим балом залишається дев'ятим.

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