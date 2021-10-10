Ральф Рангнік є основним претендентом на посаду споративного директора Ньюкасла, повідомляє The Telegraph.

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Наразі німецький фахівець працює у московському Локомотиві, але хотів би спробувати себе на Туманному Альбіоні. На цю посаду "сороки" також розглядають директора академії Манчестер Сіті Джейсона Уілкокса.

Нагадаємо, нещодавно Ньюкасл придбав аравійський інвестиційний фонд, який має амбітні плани щодо англійського клубу. Після 7-ми турів АПЛ Ньюкасл залишається у зоні вильоту.

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