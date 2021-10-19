Ньюкасл розглядає трьох претендентів на посаду головного тренера, серед яких: Стівен Джеррард (Рейнджерс), Роберто Мартінес (збірна Бельгії) та Унаї Емері (Вільяреал), повідомляє The Times.

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Вже цього тижня боси "сорок" планують розпочати перемовини з кандидатами. Стів Брюс, який наразі очолює клуб, продовжить працювати на своїй посаді до підписання контракту з новим тренером.

Після 8-ми турів АПЛ Ньюкасл залишається у зоні вильоту лише з трьома очками.

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