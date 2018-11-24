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Ньюкасл шукатиме підсилення за межами Англії

10:37 2 Читать на русском
Ньюкасл шукатиме підсилення за межами Англії
Рафа Бенітес / Reuters

Англійський Ньюкасл Юнайтед устами головного тренера Рафаеля Бенітеса розповів про плани на зимове вікно трансферів.

"Сороки" шукатимуть підсилення в січневе трансферне вікно за межами Туманного Альбіону. Про це, посилаючись на слова Рафи Бенітеса, повідомляє Goal.com.

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Іспанський фахівець відзначив, що можливості підписати гравців із англійського чемпіонату для Ньюкасла обмежені після взяття в оренду хавбека Челсі Кенеді та форварда Вест Бромвіча Саломона Рондона.

За словами Бенітеса, незабаром клуб розгорне широку мережу пошуку можливого зимового підсилення. У пріоритеті – європейські топ-ліги, а також екзотичні Азія та Америка.

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Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес
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