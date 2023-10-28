Програму дня в Англії закривав поєдинок на Молінью, де Вулверхемптон приймав Ньюкасл. "Сорокам" необхідно було перемагати за будь-яку ціну, адже вони відстали від зони ЛЧ вже на 4 очки – і це ще Ліверпуль з Ман Сіті свої матчі не зіграли. У неділю вони зможуть відірватись ще далі.

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Втім, підопічні Едді Хау провалили завдання. Більше володіючи м'ячем в обох таймах, тайн-вірці ледве награли на один очікуваний гол – хоча забили два. На 22-й хвилині Вілсон вивів гостей уперед, скориставшись помилкою Са на виході, а у компенсований час він же реалізував пенальті.

З 11-метровим надзвичайно пощастило, адже він стався на рівному місці. Хван вибивав м'яч з власного штрафного й за інерцією зачепив ногу Шера. Причому кореєць точно не збирався фолити – при виносі він загрузнув носком у газоні. Так чи інакше, Вілсон оформив дубль.

Цей було дуже вчасно, адже ще на 36-й хвилині Вулвз зрівняли рахунок. Героєм став Леміна, який замкнув подачу Нету з кутового. Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Ньюкасла, але в середині другого тайму вона вже зникла – Хван отримав проникний пас від Семеду, поклав на газон Бьорна й пробив у ближній. 2:2!

На щось більше команди не награли. Ньюкасл взагалі мав 0,19 xG по перерві, а Вулверхемптон ніколи не розривав за показником створених моментів. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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