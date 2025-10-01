Ліга чемпіонів УЄФА 2025/26, основний етап, 2-й тур

Карабах – Копенгаген – 2:0

Гол: Зубір, 28, Аддаї, 83

Уніон Сен-Жілуаз – Ньюкасл – 0:4

Голи: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80

Копенгаген у попередньому турі ЛЧ розписав бойову нічию з Баєром, але будь-які регалії не мають сенсу в контексти матчів проти Карабаха. Азербайджанцям начхати на такі нюанси. Після фантастичної перемоги над Бенфікою в Португалії, коли з 0:2 вдалося вийти на 3:2, підопічні Гурбана Гурбанова обіграли ще й данських "левів".

У першому таймі в Баку господарі виглядали значно гостріше, заслужено відкривши рахунок. На 28-й хвилині Бікальйо вгатив з-за меж штрафного у дальню стійку, а Зубір зіграв на добиванні – 1:0! Подвоїти перевагу Карабаха міг Кащук, який на 36-й хвилині крутив м'яч у ліву дев'ятку, а на 37-й закидував м'яч у карний майданчик під удар Зубіру. В обох випадках Копенгаген врятував голкіпер Котарскі.

По перерві гості перехопили ініціативу, а ближче до 80-ї хвилини данці майже відігрались. На 83-й Ферейра замкнув навіс з правого флангу, поціливши під поперечину. Покарання за марнотратство прилетіло вже на 84-й – Аддай прийняв скидку від свіжого Ахундзаде й вистрілив з-за меж штрафного під ліву стійку. 2:0! Цей гол став фатальним для "левів".

Карабах святкує другу поспіль перемогу в Лізі чемпіонів. І другу перемогу азербайджанського футболу в ЛЧ загалом. Копенгаген же підтвердив реноме домашнього колективу – у 21 попередньому матчі в основній сітці турніру колектив зазнав 15 поразок при двох звитягах.

Паралельно Ньюкасл реабілітувався за домашню невдачу з Барселоною, дефрагментувавши Уніон Сен-Жілуаз на атоми. Саме так можна було подумати з огляду на рахунок 0:4. На практиці ж бельгійці завдали більше ударів (18:13) і не сильно відстали за xG без урахування пенальті. От тільки жодного моменту господарі не реалізували.

"Сороки" ж забивали з нічого. Рахунок вже на 16-й хвилині відкрив Вольтемаде, який підставився під дальній удар Тоналі – рикошетом від німця м'яч пішов у протихід голкіперу. Після цього вони заробили два пенальті, які реалізував Гордон, а крапку в зустрічі поставив Барнс – Осула в контратаці на 80-й хвилині вивів Харві віч-на-віч. Саме так Ньюкасл і переграв Уніон.

