Ньюкасл завдяки осічці Челсі міг прорватись у зону Ліги чемпіонів – для цього необхідно було здолати Манчестер Юнайтед в рідних стінах. "Дияволам" же у поточному сезоні навряд чи вдасться піднятись вище 10-го місця, однак перебування на ще нижчій позиції повинно мотивувати самим по собі. Особливо після трьох поспіль матчів без перемог.

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Якщо не знати про рахунок, то може скластись враження рівного матчу. 11:7 за ударами, 34:36 за єдиноборствами, 82-80 за відсотком точності передач. Істотна перевага "сорок" спостерігалась тільки на другому поверсі, де господарі виграли 17 з 26 дуелей. А ще – за дотиками у штрафному. Ньюкасл провів 37 проти 9-х у "дияволів".

Перший тайм і за кількістю моментів виглядав рівним. Гості виглядали навіть дещо гостріше. Власне, він і завершився внічию. На 24-й хвилині господарі вийшли вперед внаслідок красивої атаки – Ісак відкрився на лінії півкола, прийняв пас і другим дотиком ефектно закинув м'яч під вривання Тоналі. Сандро вийшов сам на сам і легко прошив Баїндира. 1:0!

МЮ відігрався на 37-й внаслідок шикарного прориву Далота по центру. В завершенні свого слалому Діогу віддав проникний пас на правий край штрафного, а Гарначо звідти пробив у дальній нижній – 1:1. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

А от на другий тайм манкуніанці вийти забули. Грала й забивала тільки одна команда. Вже за три хвилини по перерві Лівраменто обіграв Далота на фланзі й прострілив на дальню стійку, а Мерфі звідти викотив під замикання Барнсу – 2:1. На 64-й же Харві оформив дубль, спокійно прорвавшись у гігантську діру між центрбеками й переграв Баїндира – 3:1!

Таким чином, Барнс став лишень другим футболістом Ньюкасла в історії АПЛ, якому вдалося забити два голи у ворота МЮ в одному матчі. Першим ще у 2000 році став Алан Ширер.

На 77-й же хвилині "сороки" добили гостей. Гол подарував Баїндир, який обрізався при передачі. Жоелінтон підхопив сферу перед штрафним і покотив на Гімараєса, а той покарав МЮ – 4:1. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Команда Едді Хау піднялась у зону ЛЧ, а МЮ примудрився опуститись на п'ятнадцяту сходинку. При цьому Ньюкасл здобув другу перемогу над Манчестер Юнайтед у одному чемпіонаті – такого не траплялось із далекого сезону 1930/31.

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