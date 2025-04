Чемпіонат Англії 2024/25, 34-й тур

Ньюкасл – Іпсвіч – 3:0

Голи: Ісак, 45+4 (пен), Бьорн, 56, Осула, 80

Вилучення: Джонсон, 37

Вулверхемптон – Лестер – 3:0

Голи: Кунья, 33, Ларсен, 56, Р, Гомеш, 85

Нереалізований пенальті: Варді, 72 (Лестер)

Брайтон – Вест Хем – 3:2

Голи: Аярі, 13, Мітома, 89, Балеба, 90+2 – Кудус, 49, Соучек, 83

Саутгемптон – Фулхем – 1:2

Голи: Стівенс, 14 – Сміт-Роу, 72, Сессеньйон, 90+2

Челсі дотиснув Евертон і повернувся в зону ЛЧ – Миколенко пережив жахливе зіткнення, перший гол транжири у 2025 році

Остаточно визначився список команд, які вилетіли у Чемпіоншип. До Саутгемптона та Лестера офіційно доєднався Іпсвіч – новачок АПЛ зазнав розгрому в Ньюкаслі (0:3), залишившись у меншості ще на 32-й хвилині. Александр Ісак же, відзначившись у воротах Іпсвіча з пенальті, встановив особистий рекорд результативності у одному чемпіонаті Англії – тепер у шведа 22 голи.

