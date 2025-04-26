У рамках суботньої програми 34-го туру АПЛ 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 34-й тур

Ньюкасл – Іпсвіч – 3:0

Голи: Ісак, 45+4 (пен), Бьорн, 56, Осула, 80

Вилучення: Джонсон, 37

Вулверхемптон – Лестер – 3:0

Голи: Кунья, 33, Ларсен, 56, Р, Гомеш, 85

Нереалізований пенальті: Варді, 72 (Лестер)

Брайтон – Вест Хем – 3:2

Голи: Аярі, 13, Мітома, 89, Балеба, 90+2 – Кудус, 49, Соучек, 83

Саутгемптон – Фулхем – 1:2

Голи: Стівенс, 14 – Сміт-Роу, 72, Сессеньйон, 90+2

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Остаточно визначився список команд, які вилетіли у Чемпіоншип. До Саутгемптона та Лестера офіційно доєднався Іпсвіч – новачок АПЛ зазнав розгрому в Ньюкаслі (0:3), залишившись у меншості ще на 32-й хвилині. Александр Ісак же, відзначившись у воротах Іпсвіча з пенальті, встановив особистий рекорд результативності у одному чемпіонаті Англії – тепер у шведа 22 голи.

Alexander Isak gets better and better ️️



His goal against Ipswich means he is having his best scoring season in the Premier League! pic.twitter.com/wLmr01Tfl2 — Premier League (@premierleague) April 26, 2025

Як наслідок, підопічні Кірана Маккени за чотири тури до кінця сезону залишились у 15 очках від рятівної сімнадцятої позиції. Поразка Іпсвіча закрила сезон для Вест Хема – у феєричній перестрілці з Брайтоном лондонці програли з рахунком 2:3. Джаррод Боуен при цьому оформив клубний рекорд за кількістю асистів в АПЛ, перевершивши легендарного Марка Нобла.

Якби Ньюкасл програв, то боротьба за виживання для "молотобійців" продовжилась. А так всі залишились задоволені: Вест Хем має +15 від зони вильоту, а Ньюкасл підіймається на третю позицію.

Ipswich are relegated from the Premier League following their 3-0 defeat to Newcastle#NEWIPS pic.twitter.com/Y6nUzwLaDr — Premier League (@premierleague) April 26, 2025

Вулверхемптон же здобув шосту перемогу поспіль, розгромивши у рідних стінах Лестер. "Лисиці" пропустили першими у 29-му з 34-х матчів чемпіонату – такого в еру 38-матчевих сезонів АПЛ ще не було. Крім того, вони довели безвиграшну серію в усіх турнірах до 12-ти матчів, програвши 11 разів.

Прикро в цій ситуації тільки за Варді, якому на 72-й хвилині не вдалося реалізувати пенальті. Його удар з "позначки" парирував Са. А Джеймі міг забити 144-й гол в АПЛ!

Саутгемптон теж довів безвиграшну серію до 12-ти матчів. "Святі" грали внічию з Фулхемом, але в компенсований час "котеджери" вирвали перемогу. Таким чином, вони наздогнали Брайтон і залишились в перегонах за Лігу конференцій – від сьомої сходинки ці команди відділяють всього шість очок.

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