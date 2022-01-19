Ньюкасл у пошуках підсилення може наважитися на трансфер Маріо Балотеллі.

Про інтерес "сорок" заявив Мурат Санчак – президент турецького Адана Демірспора, за який зараз і виступає скандальний італієць.

Ньюкасл привезе ще одну зірку з Ла Ліги – Севілья намагається витрусити з шейхів побільше грошей

"Ньюкасл розглядав можливість підписання Балотеллі, але поки що вони не зробили офіційної пропозиції. У його контракті є пункт викупу. Втім, я не можу розкрити суму", – цитує Санчака Daily Mail.

Додамо, що 31-річний Балотеллі проводить доволі непоганий сезон в Туреччині – 8 голів та 4 асисти у 20 матчах. Нападник добре знає АПЛ, оскільки раніше виступав за Ман Сіті та Ліверпуль.

Реал подарував Луніну перший трофей, величний камбек Коутінью, Ліга Пепа та страждання Миколенка – огляд вікенду