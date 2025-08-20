"Ми розчаровані тим, що сьогодні ввечері нам стало відомо про пост Александра Ісака в соціальних мережах. Ми чітко заявляємо, що Алекс, як і раніше, має чинний контракт з клубом. Жоден з офіційних представників клубу ніколи не давав обіцянок про те, що Алекс зможе залишити Ньюкасл Юнайтед цього літа.

"Обіцянки порушені, довіра втрачена": Ісак перервав мовчання і накинувся на Ньюкасл зі звинуваченнями

Ми хочемо зберегти наших найкращих гравців, але ми також розуміємо, що гравці мають свої бажання, і ми дослухаємося до їхньої думки. Як було пояснено Алексу та його представникам, при ухваленні всіх рішень ми завжди повинні враховувати інтереси Ньюкасла, команди та наших уболівальників, і ми чітко заявили, що умови, за яких був би можливий його продаж цього літа, не були виконані. Ми не передбачаємо, що ці умови буде виконано.

Це футбольний клуб із гордими традиціями, і ми прагнемо зберегти нашу сімейну атмосферу. Алекс залишається частиною нашої родини, і ми з радістю приймемо його назад, коли він буде готовий повернутися до своїх партнерів по команді", – заявили в прес-службі Ньюкасла.

Нагадаємо, що Ісак влітку почав бойкотувати тренування "сорок" і не брав участь в передсезонній підготовці команди, бажаючи перейти в Ліверпуль. Сам гравець заявив, що обіцянки, які йому давало керівництво Ньюкасла, не були виконані. Контракт 25-річного шведа з клубом чинний до 2028 року.

