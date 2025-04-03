Ньюкасл продовжив контракт зі своєю легендою – Хау назвав його "серцем клубу"
Центральний захисник Ньюкасла Фабіан Шер продовжив контракт із клубом до літа 2026 року.
Контракт Шера із "сороками" завершувався наступного літа, але він погодився продовжити його ще на один рік. Про це інформує офіційний сайт клубу. З моменту свого прибуття в команду Шер провів за Ньюкасл понад 200 матчів.
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"Я з нетерпінням чекаю можливості продовжити своє перебування тут. Це були дуже хороші кілька тижнів для всіх у Ньюкаслі після перемоги в Кубку ліги, і тепер я справді щасливий підписати ще один контракт із цим чудовим клубом.
Це мій сьомий сезон тут, і всі знають, наскільки я щасливий у клубі і як комфортно я почуваюся в місті, тому я дуже радий продовжити в тому ж дусі. Тепер потрібно дивитися вперед і завершити сезон якомога сильніше", – зазначив швейцарець.
Головний тренер Ньюкасла Едді Хау назвав Шера "серцем клубу".
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