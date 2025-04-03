Контракт Шера із "сороками" завершувався наступного літа, але він погодився продовжити його ще на один рік. Про це інформує офіційний сайт клубу. З моменту свого прибуття в команду Шер провів за Ньюкасл понад 200 матчів.

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"Я з нетерпінням чекаю можливості продовжити своє перебування тут. Це були дуже хороші кілька тижнів для всіх у Ньюкаслі після перемоги в Кубку ліги, і тепер я справді щасливий підписати ще один контракт із цим чудовим клубом.

Це мій сьомий сезон тут, і всі знають, наскільки я щасливий у клубі і як комфортно я почуваюся в місті, тому я дуже радий продовжити в тому ж дусі. Тепер потрібно дивитися вперед і завершити сезон якомога сильніше", – зазначив швейцарець.

Головний тренер Ньюкасла Едді Хау назвав Шера "серцем клубу".

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