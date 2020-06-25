Ньюкасл продовжив контракт з Керролом та ще кількома гравцями

Одразу п'ятеро гравців "чорно-білих" пролонгували угоди зі своїм клубом.

Захисник Хаві Манкільйо і нападник Енді Керрол продовжили контракти з Ньюкаслом, повідомляє офіційний сайт "сорок".

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26-річний іспанець уклав нову чотирирічну угоду, а з 31-річним Керроллом пролонгували контракт ще на рік.

Окрім того, до завершення сезону контракти продовжені з Денні Роузом (який належить Тоттенхему), Набілем Бенталебом (права належать Шальке) і Меттью Лонгстаффом.

Нагадаємо, підопічні Стіва Брюса після 31-го туру набрали 39 очок і посідають у турнірній таблиці АПЛ 13-ту сходинку.

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