Ньюкасл продовжив контракт із Дубравкою

Голкіпер англійського Ньюкасла Мартін Дубравка поставив підпис під новою угодою із "сороками".

Словацький воротар уклав довготривалий контракт із Ньюкаслом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дубравка підписав нову 6-річну угоду із "сороками". Тепер він може залишитися на Сент-Джеймс Парк до літа 2025-го. Нинішній сезон вже 4-й в Англії для 30-річного словака. Раніше він захищав кольори Спарти.

У кампанії 2019/20 Мартін Дубравка провів 9 матчів в АПЛ, у трьох із яких не пропускав.