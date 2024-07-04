У четвер, 4 липня, Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Пола Мітчелла новим спортивним директором клубу. Він змінив Дена Ешворта, який пішов у Манчестер Юнайтед на аналогічну посаду.

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Для Мітчелла посада спортдира стане абсолютно новою. Раніше він працював у відділі скаутингу та розвитку клубу в МК Донс, Саутгемптоні, Тоттенхемі, РБ Лейпциг і Монако. Пол відомий тим, що пішов за Маурісіо Почеттіно в Тоттенхем 2014 року і підписав для "шпор" Деле Аллі та Хин Мін Сона.

Раніше в послугах Мітчелла були зацікавлені Ліверпуль і Манчестер Юнайтед.