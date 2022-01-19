Бразильський центрбек, який влітку міг замінити Серхіо Рамоса в Реалі, узгодив умови особистого контракту з Ньюкаслом, повідомляє Фабріціо Романо. Дієго Карлос може стати другим новачком "сорок" із Ла Ліги після Кірана Тріпп'єра.

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За інформацією джерела, для успішного трансферу залишилося знайти порозуміння між клубами. Севілья не налаштована йти на поступки. Іспанці вимагають у Ньюкасла за 28-річного футболіста не менше 35 млн євро.

У нинішньому сезоні Дієго Карлос на клубному рівні провів 28 матчів, у яких записав до свого активу два голи.

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