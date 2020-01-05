Ньюкасл прагне орендувати Жиру – Челсі відпустить француза за однієї умови

Форвард Челсі Олів'є Жиру може опинитись у Ньюкаслі у зимове трансферне вікно.

Ньюкасл відправив запит щодо трансферу Жиру в Челсі минулого тижня, але отримав негативну відповідь, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що Челсі не готовий відпустити форварда, оскільки прагне знайти заміну для нього. Сам Жиру відкритий для цієї угоди.

До слова, француз провів 7 поєдинків у складі Челсі в поточному сезоні, відзначившись 1 голом.

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