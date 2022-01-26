Ньюкасл, який ніяк не вилізе із зони вильоту АПЛ (18 місце), узгодив із Ліоном перехід 24-річного Бруно Гімараєса. Сума угоди складе 30 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.

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Зараз опорний півзахисник перебуває у Бразилії в таборі національної команди. Там же він пройде медобстеження перед підписанням контракту з англійським клубом. У поточне трансферне вікно Гімараєса хотів підписати Жозе Моурінью, але Ромі забракло коштів.

Бруно Гімараєс перейшов у Ліон з Атлетіко Паранаенсе у 2020-му за 20 млн євро. У поточному сезоні бразилець зіграв 25 матчів, у яких віддав 6 асистів. Раніше його хотів підписати Шахтар, але у підсумку хавбек так і не опинився в Україні.

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