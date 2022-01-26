Ньюкасл погодив перехід зірки чемпіонату Франції – 30 млн за бразильця, якого хотів Шахтар
Півзахисник Ліона Бруно Гімараєс найближчим часом стане гравцем "сорок".
Ньюкасл, який ніяк не вилізе із зони вильоту АПЛ (18 місце), узгодив із Ліоном перехід 24-річного Бруно Гімараєса. Сума угоди складе 30 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.
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Зараз опорний півзахисник перебуває у Бразилії в таборі національної команди. Там же він пройде медобстеження перед підписанням контракту з англійським клубом. У поточне трансферне вікно Гімараєса хотів підписати Жозе Моурінью, але Ромі забракло коштів.
Бруно Гімараєс перейшов у Ліон з Атлетіко Паранаенсе у 2020-му за 20 млн євро. У поточному сезоні бразилець зіграв 25 матчів, у яких віддав 6 асистів. Раніше його хотів підписати Шахтар, але у підсумку хавбек так і не опинився в Україні.
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