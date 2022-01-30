Бразилець офіційно став гравцем "сорок", повідомляє прес-служба клубу АПЛ. Контракт розрахований до літа 2026 року.

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Інсайдер Фабріціо Романо розкриває суму трансферу – 50 млн євро і ще 20% Ліон отримає з потенційного майбутнього продажу. Гімараєс став найдорожчим гравцем в історії Ньюкасла, побивши рекорд Жоелінтона (44 млн євро заробив Хоффенхайм влітку 2019-го). Це вже третій коштовний трансфер "сорок" в еру аравійських власників після Тріпп'єра (15 млн євро) і Вуда (30 млн євро).

Нагадаємо, Бруно Гімараєс перейшов у Ліон з Атлетіко Паранаенсе у 2020-му за 20 млн євро. Поточного сезону бразилець зіграв 25 матчів, у яких віддав 6 асистів. Раніше його навіть хотів підписати Шахтар.

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