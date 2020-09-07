Нападник Каллум Вілсон не захотів повертатися у Чемпіоншип та змінив Борнмут, що вилетів із Прем'єр-ліги, на елітний Ньюкасл.

"Сороки" оформили трансфер центрфорварда з досвідом виступів у збірній Англії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вулверхемптон підписав півфіналіста Ліги чемпіонів всього за 2 млн євро

Вілсон підписав із Ньюкаслом контракт на 4 роки. За перехід "вишні" отримали орієнтовно 20 млн фунтів. На Віталіті Стедіум Вілсон провів 6 сезонів, перебравшись до Борнмута з рідного Ковентрі. Усього за "вишень" нападник провів 184 матчі, в яких забив 67 м'ячів і зумів пробитися до збірної Англії (4 поєдинки, 1 гол за "Трьох левів").

У сезоні 2019/20 Каллум Вілсон зіграв 35 матчів в АПЛ, у яких забив 8 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам