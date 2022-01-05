Керівництво Ньюкасла нарешті розпочало використання своїх фінансових можливостей.

Ньюкасл та Атлетіко узгодили трансфер Кірана Тріпп'єра, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Мадридський клуб отримає за свого захисника близько 15 млн євро + бонуси. Кіран вже має досвід виступів на Туманному Альбіоні – раніше він захищав кольори Манчестер Сіті, Барнслі, Бернлі та Тоттенхема.

Нагадаємо, восени Ньюкасл придбали аравійські шейхи, статки яких є найбільшими серед інших власників англійських клубів. Після 19-ти турів АПЛ Ньюкасл залишається у зоні вильоту.

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