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Ньюкасл підписав форварда збірної Японії Муто

00:20 42 Читать на русском
Ньюкасл підписав форварда збірної Японії Муто
Йошінорі Муто / Фото ФК Майнц

Японський нападник Йошінорі Муто, скоріш за все, продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.

З наступного сезону Йошінорі Муто захищатиме кольори Ньюкасла, повідомляє офіційний сайт клубу.

Представники англійського клубу узгодили суму трансферу з Майнцом, а Муто вже пройшов медобстеження у новому клубі.

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Залишилась лише одна перепона, Муто потрібно отримати дозвіл на роботу в Англії. Слухання його справи відбудеться на наступному тижні.

У минулому сезоні за Майнц японець забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі в 30 матчах у всіх турнірах.

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Теги
Англія Трансфери Йошінорі Муто Йошінорі Муто Трансфери Чемпіонату Англії Ньюкасл Ньюкасл Майнц Майнц
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