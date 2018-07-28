Ньюкасл підписав форварда збірної Японії Муто

Японський нападник Йошінорі Муто, скоріш за все, продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.
З наступного сезону Йошінорі Муто захищатиме кольори Ньюкасла, повідомляє офіційний сайт клубу.
Представники англійського клубу узгодили суму трансферу з Майнцом, а Муто вже пройшов медобстеження у новому клубі.
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Залишилась лише одна перепона, Муто потрібно отримати дозвіл на роботу в Англії. Слухання його справи відбудеться на наступному тижні.
У минулому сезоні за Майнц японець забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі в 30 матчах у всіх турнірах.
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