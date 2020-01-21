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Ньюкасл підписав екс-одноклубника Коноплянки

16:19 244 Читать на русском
Ньюкасл підписав екс-одноклубника Коноплянки
Набіль Бенталеб / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Алжиру Набіль Бенталеб повертається у чемпіонат Англії.

Півзахисник гельзенкірхенського Шальке Набіль Бенталеб продовжить кар’єру у Ньюкаслі, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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25-річний вінгер виступатиме за "сорок" на правах оренди до кінця сезону з можливістю подальшого викупу. За піврічну оренду свого гравця німці отримають 1 млн євро.

Цікаво, що у Бенталеба є досвід виступів на Туманному Альбіоні: свою дорослу професіональну кар’єру футболіста він розпочинав у 2013 році у Тоттенхемі. У липні 2017 року він за 19 млн євро перейшов до німецького клубу. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

У поточному сезоні алжирець втратив місце в основному складі своєї команди і не зіграв у Бундеслізі жодного матчу. Його контракт з Шальке розрахований до літа 2021 року.

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