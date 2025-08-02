Ньюкасл офіційно оголосив про підписання Арона Ремсдейла. 27-річний голкіпер приєднався до клубу на правах оренди терміном на один сезон.

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Минулого сезону він захищав кольори Саутгемптона, куди перебрався з Арсенала влітку 2024 року.

Найкращий відрізок кар'єри Ремсдейл провів саме в Арсеналі – у сезоні 2022/23 він допоміг "канонірам" фінішувати другими в АПЛ, а також дебютував за збірну Англії та поїхав на чемпіонат світу в Катарі.

Вихованець Шеффілд Юнайтед, Ремсдейл здобув перший серйозний досвід у Борнмуті – саме там Едді Хау довірив йому дебют у Прем’єр-лізі у 2019 році. За свою кар’єру в елітному дивізіоні він провів 183 матчі, з яких 41 завершив на нуль.

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