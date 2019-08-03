Ньюкасл оформив подвійний трансфер

Вінгер Ніцци Аллен Сен-Максімен та захисник Айнтрахта Джетро Віллемс перейшли у Ньюкасл.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Аллена Сен-Максімена та захисника Джетро Віллемса. Контракт француза розрахований на 6 років. Голландець орендований на рік з правом викупу.

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За інформацією ЗМІ, "сороки" заплатили Ніцці 18 млн євро. 2 роки тому "червоно-чорні" придбали його у Монако за 10 млн євро. У складі Ніцци футболіст зіграв 74 матчі, забив 11 голів та віддав 14 асистів.

Новачки можуть дебютувати за нову команду вже 3 серпня у спарингу проти Сент-Етьєнна.