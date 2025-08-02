Форвард РБ Лейпциг Беньямін Шешко може перейти в Ньюкасл.

Ньюкасл подав офіційну пропозицію щодо трансферу Беньяміна Шешко. Англійський клуб запропонував 75 мільйонів євро + 5 мільйонів у вигляді бонусів, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Це може стати рекордним трансфером в історії "сорок".

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РБ Лейпциг хотів за свою зірку 100 млн євро, однак клуб має джентльменську домовленість з табором форварда про знижку у 20-30 млн, якщо прийде "особливий клуб".

Ньюкасл діє на випередження, намагаючись швидко домовитись із РБ Лейпциг. Таким чином англійський клуб прагне випередити Манчестер Юнайтед, який також хоче підписати словенського форварда.

Ньюкасл вбачає в Шешко заміну Александру Ісаку, який, за повідомленнями, рішуче налаштований перейти до Ліверпуля.

Цікаво, що згідно з повідомленнями словенських журналістів, Юрген Клопп знайшов час поспілкуватися з Шешко і порадив йому не переходити в Манчестер Юнайтед, а натомість обрати Ньюкасл.

Шешко виступає за Лейпциг з 2023 року. Загалом форвард відіграв за команду 87 матчів, в яких забив 39 голів та віддав 8 асистів.

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