Ньюкасл не забуває цінувати ключових гравців свого нинішнього складу.

"Сороки" продовжили ще на рік контракт захисника Кірана Тріпп'єра. Нова угода розрахована до літа 2025-го, інформує офіційний сайт клубу.

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Рік тому Ньюкасл віддав Атлетіко 14 млн євро за оборонця. Тріпп'єр став першим трансфером ери саудівських власників і повністю виправдав сподівання. 32-річний захисник збірної Англії швидко завоював звання капітана команди, яка впевнено зберегла прописку в еліті, а зараз є реальним претендентом на зону Ліги чемпіонів.

У нинішній кампанії Тріпп'єр залишається ключовим гравцем Ньюкасла – 26 матчів, один гол та 6 асистів.

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