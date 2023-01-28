Ньюкасл офіційно продовжив свого капітана, який почав багату еру саудитів
Ньюкасл не забуває цінувати ключових гравців свого нинішнього складу.
"Сороки" продовжили ще на рік контракт захисника Кірана Тріпп'єра. Нова угода розрахована до літа 2025-го, інформує офіційний сайт клубу.
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Рік тому Ньюкасл віддав Атлетіко 14 млн євро за оборонця. Тріпп'єр став першим трансфером ери саудівських власників і повністю виправдав сподівання. 32-річний захисник збірної Англії швидко завоював звання капітана команди, яка впевнено зберегла прописку в еліті, а зараз є реальним претендентом на зону Ліги чемпіонів.
У нинішній кампанії Тріпп'єр залишається ключовим гравцем Ньюкасла – 26 матчів, один гол та 6 асистів.
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