Ньюкасл оголосив на своєму сайті про перехід Ніка Вольтемаде. "Сороки" не розголосили терміни угоди, але зазначили, що вона довгострокова.

Штутгарт погодився продати Вольтемаде, але не в Баварію

Штутгарт отримає за 23-річного форварда 85 мільйонів євро, а ще п'ять млн передбачені як бонуси. Перехід Вольтемаде – найдорожчий трансфер Ньюкасла в історії. Більше платили лише за Александера Ісака (80 млн).

Нагадаємо, Вольтемаде є вихованцем Вердера. Він виступав за Штутгарт з липня 2024 року. У минулому сезоні форвард відзначився 17 голами і трьома асистами в 33 матчах. Також він у червні в складі збірної Німеччини U-21 став срібним призером чемпіонату Європи. Вольтемаде відзначився на турнірі 6 голами і 3 асистами в 5 матчах.

