Англійський тренер Стів Брюс більше не очолює Ньюкасл.

Ньюкасл розірвав контракт із Брюсом за обопільною згодою, повідомляє офіційний твіттер клубу. Додамо, що фахівця звільнили після його 1000-го матчу на посаді тренера, незабаром після приходу нових власників.

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Тимчасово виконувати обов'язки наставника "сорок" буде Грем Джонс, починаючи з суботнього поєдинку проти Крістал Пелас.

Стів Брюс очолив Ньюкасл влітку 2019-го. Під його керівництвом "сороки" двічі завершували сезон в середині турнірної таблиці. Після 8-ми турів нинішньої кампанії команда розташувалася на передостанньому місці.

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#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021