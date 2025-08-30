Лідс і Ньюкасл закривали програму суботи в рамках 3-го туру АПЛ. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У Ньюкасла залишалася величезна "дірка" на позиції центрфорварда. Ісак продовжує бунтувати заради трансферу в Ліверпуль, Гордон відбуває дискваліфікацію, а 85-мільйонний новачок Вольтемаде поки сидів на трибунах.

У центрі нападу вийшов Осула, який мав найкращий момент до перерви. Інший новачок "сорок" Ремзі прострілив на данця, той обробив непогано, але з 10 метрів безхитрісно вдарив у захисника. За весь тайм єдиного удару в площину на дві команди завдав Мерфі – з гострого кута прямо в Перрі. Лідс мав свої напівмоменти, але загалом також бідненько.

Після відпочинку веселіше не стає. Мерфі вдруге турбує Перрі – кіпер "павичів" знову на місці. За гостей в АПЛ дебютував їхній новий нападник Домінік Калверт-Льюїн. Екс-одноклубник Миколенка кілька разів зачепився за м'яч і завдав єдиного удару в площину з боку Лідса аж на 90-й хвилині. Поуп парирував ногою.

У підсумку 0:0 – ймовірно, найнудніший матч нового сезону чемпіонату Англії. У Лідса після 3 турів 4 очки (дуже добре для новачка), у Ньюкасла 2 (посередньо для учасника ЛЧ).

