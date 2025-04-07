Відбувся завершальний матч 31-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Лестер приймав Ньюкасл. Звіт про матч та рахунок зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 31-й тур

Лестер – Ньюкасл – 0:3

Голи: Мерфі, 2, 11, Барнс, 34

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Матч між Лестером та Ньюкаслом закривав програму 31-го туру АПЛ. Ньюкасл підходив до гри в чудовому настрої. В попередньому турі "сороки" на куражі після тріумфу в Кубку ліги здолали Брентфорд і перемога в цьому турі могла зрівняти їх з Челсі по очках. Лестер же, на відміну від гостей, які борються за зону ЛЧ, повинен був перемагати, щоб мати хоч якісь надії на збереження прописки в АПЛ.

Ледь не в першій атаці матчу легендарний Джеймі Варді мав шанс забити, проте Джейкоб Мерфі одразу відповів своїм ударом на 2-й хвилині після передачі Лівраменто, відкривши рахунок у зустрічі.

На 11-й хвилині Фабіан Шер ледь не створив шедевр після удару з центра поля, перекинувши голкіпера. М'яч влучив у каркас воріт, але на добиванні першим виявився Мерфі, який легко оформив свій другий м'яч.

Після стартового шоку "лиси" трохи заспокоїли гру і, здавалося, не пропустять до перерви. Але колишній гравець Лестера Харві Барнс вважав інакше. Після удару Жоелінтона він вдало зіграв на добиванні й забив третій м'яч у ворота Германсена.

На другий тайм Лестер вийшов з простим завданням – не пропустити більше, щоб уникнути ганьби. Ньюкасл теж не ризикував, аби гравці не отримали непотрібних травм перед фінальним етапом сезону. Єдиним позитивом для "лис" у матчі став дебют 15-річного вінгера Джеремі Монги. Тільки Ітан Нванері з Арсенала у 2022 році дебютував у молодшому віці в АПЛ.

Після поразки 0:3 Ньюкаслу у Лестера 17 очок і передостаннє місце. Стає все більш очевидним те, що підопічні Рууда ван Ністелроя в наступних турах повторять долю Саутгемптона й офіційно оформлять виліт в Чемпіоншип.

В Ньюкасла після 30 матчів – 53 залікові бали, 5 місце і гра з Крістал Пелас в запасі, яка була перенесена через тріумфальний фінал Кубка ліги. А тому в команди Едді Хау є всі шанси знову повернутися в Лігу чемпіонів наступного сезону.

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