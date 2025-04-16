Ньюкасл у межах 29-го туру АПЛ розбив Крістал Пелас (5:0). Рахунок та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Ньюкасл продовжує впевнено утримуватися в зоні Ліги чемпіонів, тоді як Крістал Пелас залишається поза межами першої десятки АПЛ. Господарі без зайвих труднощів підтвердили статус фаворитів у сьогоднішньому матчі, одразу нав'язавши супернику свій темп.

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Уже в перші 10 хвилин "сороки" створили кілька гольових моментів, але то рятував голкіпер, то м’яч минав ворота. Зрештою, тиск дав результат. На 14-й хвилині Джейкоб Мерфі відкрив рахунок – і зробив це розкішно. Отримавши передачу, він з гострого кута пробив точно у дальній кут, залишивши без шансів голкіпера гостей – 1:0.

GOAL | Newcastle 1-0 Crystal Palace



WHAT A FINISH FROM JACOB MURPHY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



pic.twitter.com/Dznosu9SUH — 38 (@the38hub) April 16, 2025

Десь за 20 хвилин Крістал Пелас отримав шанс відігратися – Річардс упав у штрафному майданчику під час боротьби з суперником, і арбітр після паузи та перегляду VAR призначив пенальті. Це була чудова нагода для гостей, аби зрівняти рахунок.

До м’яча підійшов Еде, але його удар виявився занадто слабким – голкіпер без проблем парирував. Уже за кілька хвилин лондонці були покарані: Геї невдало зіграв й зрештою зрізав м’яч у власні ворота – 0:2. До перерви "сороки" забили ще два м'ячі, і свої імена в протоколі записали Барнс та Шер.

Перші хвилини другого тайму знову продемонстрували активність Ньюкасла, однак голкіпер Крістал Пелас не дозволив удару Ісака стати результативним. Проте наступний постріл Александера, Гендерсон уже не зумів засейвити – 5:0!

Фінальний свисток арбітра зафіксував розгром Крістал Пелас. Наразі лондонці посідають 12-те місце (43 очки), а Ньюкасл продовжує утримувати позиції в зоні ЛЧ з 59 балами.

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