Ньюкасл націлився на лідера Борнмута, – Express

Нападник збірної Англії може перебратися на Сент-Джеймс Парк, повідомляє Express.

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У підписанні Вілсона зацікавлений керманич "сорок" Стів Брюс. Він хоче замінити ним бразильця Жоелінтона, дебютний сезон якого в Англії вийшов непереконливим. Ньюкасл готовий зробити пропозицію щодо трансферу, щойно Борнмут покине Прем'єр-лігу.

До слова, в нинішньому сезоні Каллум Вілсон провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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