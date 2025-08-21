За інформацією GOAL, Ліверпуль готує пропозицію у 130 мільйонів євро за Александра Ісака. Раніше "сороки" вже відхилили пропозицію у 110 мільйонів, але "червоні" впевнені, що покращена пропозиція допоможе їм оформити трансфер.

Ньюкасл публічно відповів на звинувачення Ісака – різка заява і натяк на брехню бомбардира

У разі відходу Ісака Ньюкасл розглядає варіант підписання Франческо Піо Еспозіто. 20-річний нападник Інтера минулого сезону на правах оренди виступав за Спецію, де забив 17 голів у 34 матчах Серії А. Він також відзначився на Клубному чемпіонаті світу-2025, коли відкрив рахунок у матчі проти Рівер Плейт (2:0).

Втім, Інтер не планує розлучатися з юним форвардом і вже відхилив пропозицію Наполі у 45 мільйонів євро. Клуб з Мілана прагне спершу продати 33-річного Мехді Таремі, щоб розвантажити зарплатну відомість, а Еспозіто вважає "недоторканним".

Попри це, Ньюкасл готовий натиснути на Інтер і зробити спробу переманити нападника. Якщо домовленостей досягти не вдасться, альтернативним варіантом вважають нападника Вулверхемптона Йоргена Ларсена.

"Обіцянки порушені, довіра втрачена": Ісак перервав мовчання і накинувся на Ньюкасл зі звинуваченнями