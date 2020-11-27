Програму 10-го туру АПЛ відкривав матч, в якому Крістал Пелас приймав Ньюкасл. Рой Ходжсон на поєдинок проти "сорок" випустив рекордно старий для поточного чемпіонату склад – середній вік стартової одинадцятки "орлів" становив 30 років і 182 дні. Взагалі, десять з одинадцяти найстарших складів у нинішньому сезоні АПЛ були виставлені саме Ходжсоном.

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Від гри не очікували великої кількості голів. З початку сезону 2018/19 Крістал Пелас провів 34 перших тайми з рахунком 0:0, а Ньюкасл – 32. Команди не зрадили традиціям і сьогодні, не забивши жодного голу до 87-ї хвилини. Здавалось, все завершиться внічию, однак на 88-й та 90-й "сороки" шокували "орлів": спочатку Вілсон реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером з пасу Жоелінтона, а потім Жоелінтон отримав передачу від Вілсона й з меж штрафного пробив з рикошетом – 0:2. Господарі капітулювали.

Таким чином, Ньюкасл набрав 14 очок і піднявся на десяту позицію в турнірній таблиці. Крістал Пелас, маючи на один заліковий бал менше, опустився на тринадцяту сходинку.

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