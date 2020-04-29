Ньюкасл може зробити спортивним директором екс-функціонера Ювентуса

Нові власники англійського Ньюкасла готують перші призначення до менеджерської структури "сорок".

Новим спортивним директором тайнсайдців може стати Пабло Лонгорія, стверджує El Desmarque.

Нові власники Ньюкасла визначилися з пріоритетним кандидатом на посаду нового тренера

Колишній глава скаутського відділу туринського Ювентуса є фаворитом аравійських інвесторів. Іспанський фахівець має досвід роботи в Ньюкасл. Він був скаутом "сорок" у сезоні 2007/08. Потім Лонгорія працював у Рекреатіво, Аталанті та Сассуоло, а в 2015-му отримав призначення в "Старій синьйорі". Останнім місцем роботи функціонера була іспанська Валенсія.

Нагадаємо, що консорціум PIF на чолі з Амандою Стейвлі та інвестиціями із Саудівської Аравії незабаром закриє угоду про купівлю Ньюкасла в скандального Майка Ешлі.

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