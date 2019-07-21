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Ньюкасл може повернути Керрола

10:14 51 Читать на русском
Ньюкасл може повернути Керрола
Енді Керрол / Reuters

Англійський Ньюкасл може підписати форварда Енді Керрола, який покинув лондонський Вест Хем після сезону 2018/19.

"Сороки" розглядають варіант із поверненням свого вихованця, повідомляє TalkSPORT.

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Керрол може дістатися Ньюкаслу безкоштовно, оскільки наразі є вільним агентом. Він вже виступав на Сент-Джеймс Парк у 2006-2011 рр. (91 матч, 33 голи), а потім за 35 млн фунтів перебрався до Ліверпуля. Проте, стати своїм у складі "червоних" не зумів і на третій сезон перейшов до Вест Хема на правах оренди, а потім – на постійній основі.

У минулому сезоні Енді Керрол через постійні травми провів лише 12 матчів в АПЛ, у яких результативними діями не відзначився.

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Трансфери Енді Керрол Енді Керрол Ньюкасл Ньюкасл Англія Трансфери Чемпіонату Англії
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