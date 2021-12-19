Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль та форвард Інтера Едін Джеко можуть підсилити аутсайдера АПЛ вже наступного місяця.

"Сороки" готові орендувати Марсьяля цієї зими та можуть запропонувати 6 млн євро за перехід француза, повідомляє The Sun.

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Антоні також потрапив до сфери інтересів Ювентуса, проте "б'янконері" не готові платити за оренду. Окрім Марсьяля, Ньюкасл накинув оком на лідера Інтера Едіна Джеко, проте більшої конкретики щодо форварда "нерадзуррі" наразі нема.

Відзначимо, що Марсьяль у 10 матчах за Манчестер Юнайтед цього забив 1 гол, а Джеко зіграв у 23 поєдинках за Інтер, в яких забив 11 голів та віддав 4 асисти.

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