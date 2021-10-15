Зінедін Зідан та Антоніо Конте не горять бажанням працювати із "сороками", інформує Mirror.

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У француза є два пріоритетніші варіанти для продовження кар'єри – Ювентус або збірна Франції. Італієць також перебуває у відпустці і готовий дочекатися завершення сезону. Конте прагне сам підготувати команду, яка претендуватиме на титули в значно коротшій перспективі. Більш доступними варіантами для Ньюкасла виглядають англійські кадри – Стівен Джеррард і Френк Лемпард.

Додамо, що Ньюкасл під керівництвом Стіва Брюса не здобув жодної перемоги у стартових 7 турах АПЛ та розташувався у зоні вильоту.

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