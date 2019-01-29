Ньюкасл – Манчестер Сіті: стартові склади на матч АПЛ – Зінченко поза заявкою

Рафаель Бенітес і Хосеп Гвардіола визначилися зі стартовими складами Ньюкасла та Манчестер Сіті на поєдинок 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч Ньюкасл – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24" відразу після фінального свистка.

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Відзначимо, що Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки "містян" на матч. Місце на лівому фланзі оборони зайняв бразилець Даніло, а ще два конкуренти українця за місце в основі – Бенджамін Менді та Фабіан Делф – теж поза списком гравців, які можуть з'явитися на полі.

Ньюкасл: Дубравка – Єдлін, Шер, Ласселс, Лежен, Рітчі – Хейден, Лонгстафф, Атсу, Перес – Рондон

Запасні: Вудмен, Манкільйо, Кларк, Фернандес, Кенеді, Робертс, Мерфі

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Даніло – Фернандінью, де Брюйне, Д. Сілва – Стерлінг, Сане, Агуеро

Запасні: Муріч, Отаменді, Фоден, Гюндоган, Б. Сілва, Марез, Жезус