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Ньюкасл із клубним рекордом оформив трансфер Жоелінтона

20:46 516 Читать на русском
Ньюкасл із клубним рекордом оформив трансфер Жоелінтона
Стів Брюс і Жоелінтон / ФК Ньюкасл

Англійський Ньюкасл підписав форварда Жоелінтона, який раніше захищав кольори німецького Хоффенхайма.

Бразильський нападник став першим літнім трансфером "сорок". Про це повідомляє офіційний сайт Ньюкасла.

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Жоелінтон підписав контракт на 6 років. У складі Ньюкасла він виступатиме під культовим дев'ятим номером. Попередній клуб 22-річного бразильця – Хоффенхайм – отримав за нього 40 млн фунтів. Ця сума є рекордною купівлею в історії Ньюкасла.

У минулому сезоні Жоелінтон провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів. Раніше він захищав кольори віденського Рапіда та Спорт Ресіфі.

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