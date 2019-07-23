Ньюкасл із клубним рекордом оформив трансфер Жоелінтона

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Швед повернувся до тренувань з Селтіком напередодні матчу Ліги чемпіонів
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Коваленко пропустив тренування Шахтаря – півзахисник може не зіграти у матчі за СуперкубокСуперкубок України — 19:40 392
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