Ньюкасл із клубним рекордом оформив трансфер Жоелінтона

Англійський Ньюкасл підписав форварда Жоелінтона, який раніше захищав кольори німецького Хоффенхайма.

Бразильський нападник став першим літнім трансфером "сорок". Про це повідомляє офіційний сайт Ньюкасла.

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Жоелінтон підписав контракт на 6 років. У складі Ньюкасла він виступатиме під культовим дев'ятим номером. Попередній клуб 22-річного бразильця – Хоффенхайм – отримав за нього 40 млн фунтів. Ця сума є рекордною купівлею в історії Ньюкасла.

У минулому сезоні Жоелінтон провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів. Раніше він захищав кольори віденського Рапіда та Спорт Ресіфі.