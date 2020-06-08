Ньюкасл хоче запросити екс-спортдира ПСЖ – він повпливав на рекордний трансфер Неймара

Ньюкасл готується стати новим англійським грандом та запрошує для цього топових функціонерів.

Колишній спортивний директор ПСЖ Антеро Енріке може відновити кар'єру в Ньюкаслі, повідомляє RMC Sport.

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Нові потенційні власники англійського клубу з Саудівської Аравії вже контактували з відомим функціонером. Енріке оцінив амбітні плани шейхів і не проти долучитись до їхнього проекту.

Нагадаємо, угода щодо купівлі Ньюкасла перебуває на завершальній стадії. За інформацією ЗМІ, чинний президент "сорок" Майк Ешлі продасть клуб за близько 350 млн євро. Після 29-ти турів АПЛ Ньюкасл розташувався на 13-й сходинці.

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