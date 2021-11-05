Англійський клуб хоче бачити у своєму складі німецького воротаря і не пошкодує на це великих грошей, повідомляє німецький Sky Sport.

Ньюкасл визначився із керманичем команди

Зазначається, що Барселона готова відпустити тер Штегена в Ньюкасл за 55 млн євро. Щоправда, сам Марк-Андре не дуже хоче переїжджати в АПЛ. Якщо усім сторонам вдасться дійти згоди, то перехід може відбутися наступного літа.

Нагадаємо, тер Штеген перебрався у столицю Каталонії влітку 2014 року за 12 млн євро із менхенгладбаської Борусії. Відтоді німець провів за Барселону 291 матч, у 188 з яких залишив свої ворота "на замку".

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