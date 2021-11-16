"Сороки" прагнуть орендувати 24-річного кіпера, стверджує Eurosport.

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Хендерсон тимчасово змирився з поразкою у боротьбі за статус першого номера команди. Манкуніанці готові знову відпустити свого вихованця в оренду. Раніше він у цьому ж статусі захищав кольори Стокпорта, Грімсбі, Шрусбері та Шеффілд Юнайтед.

До слова, в нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів лише 1 матч – проти Вест Хема в Кубку ліги (0:1).

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