Ньюкасл готовий переманити голкіпера Манчестер Юнайтед
19:26 - Читать на русском
Англійський Ньюкасл зібрався підсилити воротарську лінію резервним воротарем Манчестер Юнайтед Діном Хендерсоном.
"Сороки" прагнуть орендувати 24-річного кіпера, стверджує Eurosport.
Реал зневірився у підписанні Холанда, який обрав інший топ-чемпіонат, – журналіст
Хендерсон тимчасово змирився з поразкою у боротьбі за статус першого номера команди. Манкуніанці готові знову відпустити свого вихованця в оренду. Раніше він у цьому ж статусі захищав кольори Стокпорта, Грімсбі, Шрусбері та Шеффілд Юнайтед.
До слова, в нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів лише 1 матч – проти Вест Хема в Кубку ліги (0:1).
Конте в Тоттенхемі: втримати Кейна, реанімувати Аллі та головна Місія нездійсненна
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter