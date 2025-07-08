Ньюкасл досягнув повної домовленості з Ноттінгем Форест щодо трансферу Антоні Еланги – сума угоди складе 55 мільйонів євро.

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Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, також узгоджено контракт з самим гравцем – угода буде довгостроковою. Раніше Ньюкасл пропонував за Елангу 45 мільйонів євро, однак Ноттінгему вдалося підняти ціну на свого гравця.

Цей трансфер став вигідним для Ноттінгема: у 2023 році клуб заплатив за шведа Манчестер Юнайтед лише 13,5 млн, а тепер отримає майже вчетверо більше. Хоча статистика форварда не вражає (11 голів у 80 матчах за Ноттінгем Форест), його потенціал дозволив суттєво підняти ціну.

Еланга стане підсиленням Ньюкасла перед новим сезоном Ліги чемпіонів. Команда Едді Хау отримала місце в турнірі завдяки покращеному рейтингу Англії в таблиці коефіцієнтів УЄФА, що дозволило п'ятьом клубам АПЛ потрапити в груповий етап.

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