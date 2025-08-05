Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Ньюкасл запропонував 90 мільйонів євро за нападника збірної Словенії Беньяміна Шешко – базова сума 80 мільйонів плюс 10 мільйонів бонусами. Клуб вірить, що домовиться з РБ Лейпциг, але не хоче затягування переговори, тому тисне на самого гравця.

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Попередню рекордну пропозицію Ньюкасла у 75 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами РБ Лейпциг відхилив.

Сам Шешко вже повідомив партнерам по команді, що очікує трансфер цього літа. У минулому сезоні він забив 21 гол у всіх турнірах, а загалом має 39 м’ячів у 87 матчах за Лейпциг.

У боротьбі за форварда залишається Манчестер Юнайтед. Головний тренер Рубен Аморім вбачає в ньому основного нападника своєї нової атаки поруч із Мбеумо та Куньєю. Водночас за інформацією джерела, тренер більше схиляється до ідеї підписати Оллі Воткінса з Астон Вілли.

Інтриги додає й ситуація з Александром Ісаком – якщо Ньюкасл оформить трансфер Шешко, клуб може бути готовий відпустити шведа до Ліверпуля. Ліверпуль вже пропонував за Ісака понад 129 мільйонів євро, але Ньюкасл відмовив. Інтерес зберігається, і сам нападник не проти переїзду на Енфілд. Ньюкасл оцінює Ісака приблизно у 176 мільйонів.

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