Ньюкасл б’є рекорд заради заміни Ісаку – гравець вже повідомив, що йде
Ньюкасл зробив покращену пропозицію РБ Лейпциг щодо форварда Беньяміна Шешко.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Ньюкасл запропонував 90 мільйонів євро за нападника збірної Словенії Беньяміна Шешко – базова сума 80 мільйонів плюс 10 мільйонів бонусами. Клуб вірить, що домовиться з РБ Лейпциг, але не хоче затягування переговори, тому тисне на самого гравця.
Ісак розлютив Ньюкасл – Хау поставив ультиматум
Попередню рекордну пропозицію Ньюкасла у 75 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами РБ Лейпциг відхилив.
Сам Шешко вже повідомив партнерам по команді, що очікує трансфер цього літа. У минулому сезоні він забив 21 гол у всіх турнірах, а загалом має 39 м’ячів у 87 матчах за Лейпциг.
У боротьбі за форварда залишається Манчестер Юнайтед. Головний тренер Рубен Аморім вбачає в ньому основного нападника своєї нової атаки поруч із Мбеумо та Куньєю. Водночас за інформацією джерела, тренер більше схиляється до ідеї підписати Оллі Воткінса з Астон Вілли.
Інтриги додає й ситуація з Александром Ісаком – якщо Ньюкасл оформить трансфер Шешко, клуб може бути готовий відпустити шведа до Ліверпуля. Ліверпуль вже пропонував за Ісака понад 129 мільйонів євро, але Ньюкасл відмовив. Інтерес зберігається, і сам нападник не проти переїзду на Енфілд. Ньюкасл оцінює Ісака приблизно у 176 мільйонів.
"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно