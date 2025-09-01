Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Брентфорд та Ньюкасл досягли усної домовленості про трансфер нападника Йоанна Вісса. Сума угоди складе 55 мільйонів євро, а гравець має прибути на медогляд уже незабаром.

Це рішення стало наслідком майже остаточно вирішеного трансферу Александера Ісака до Ліверпуля за 145 мільйонів євро. Ньюкасл швидко відреагував і посилив атаку одразу двома форвардами – крім Вісси раніше було погоджено перехід Ніка Вольтемаде зі Штутгарта.

Брентфорд українця Єгора Ярмолюка довгий час не хотів відпускати 28-річного Віссу, оцінюючи його в 60 мільйонів євро. Сам форвард навіть публічно вимагав трансферу, заявивши, що клуб не виконав своїх обіцянок. Зрештою сторони знайшли компроміс, і пропозиція Ньюкасла була прийнята.

Минулого сезону Вісса забив 20 голів у 39 матчах в складі Брентфорда та став головним бомбардиром команди. Офіційне підтвердження трансферу від клубів очікується найближчим часом.

