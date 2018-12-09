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Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

21:09 352 Читать на русском
Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ньюкасл вдома програв Вулверхемптону в 16-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 16 тур

Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Перес, 23 – Хота, 17, Догерті, 90+5

Вилучення: Єдлін, 57

Вулверхемптон вирвав перемогу у Ньюкасла вже у компенсований час. Цікаво, що ця поразка стала першою для наставника "сорок" Рафаеля Бенітеса проти команд, які піднялись в АПЛ – до цього в іспанського спеціаліста було 22 таких матчі, із них 16 перемог.

Вулверхемптон вирвав перемогу в Ньюкасла

Завдяки цій перемозі Вулверхемптон набрав 22 очки і піднявся на 10 місце, Ньюкасл з 13 пунктами лишився поруч із зоною вильоту.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія16 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Вулверхемптон: Неділя 09 грудня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
1 : 2
Вулверхемптон
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